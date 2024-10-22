Новый иск: P. Diddy обвинили в изнасиловании подростка

В надругательстве принимали участие несколько публичных людей.

Рэпера P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс) обвиняют в изнасиловании 13-летней девочки. Об этом Daily Mail сообщил адвокат потерпевших Тони Бузби.

Вокруг артиста разразился нешуточный скандал. Его подозревают в вымогательстве и торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. P. Diddy арестовали в прошлом месяце и, после этого, один за одним стали всплывать случаи его издевательств над женщинами и детьми.

Одним из новых исков в адрес рэпера, стало обвинение в изнасиловании 13-летней девочки после музыкальной премии MTV в 2000 году. Пострадавшая уверяет, что артист подсыпал ей неизвестное вещество в воду, после чего она не могла сопротивляться его действиям.

«Мы рассчитываем еженедельно подавать иски, называя господина Комбса и других в качестве ответчиков, пока мы продолжаем собирать доказательства и готовить документы», — рассказал Бузби.

Жертва также поделилась, что вместе с P. Diddy были и другие известные артисты, которые также участвовали в изнасиловании. Их личности пока не обнародовали. Девушка уверяет, что после случившегося до сих пор не пришла в себя и страдает от психологических проблем.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что сказал Кирилл Андреев из «Иванушек» об участии в вечеринках P. Diddy.