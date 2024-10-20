«Бог миловал»: Кирилл Андреев из «Иванушек» об участии в вечеринках P. Diddy

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Юлия Андреева
Юлия Андреева Эксклюзив 592 0

Кирилл Андреев заявил, что бог миловал его от участия в вечеринках P. Diddy

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Певец верит в слухи, которые ходят вокруг американского рэпера.

Солит группы «Иванушки International» Кирилл Андреев верит во все слухи, которые ходят вокруг американского рэпера P. Diddy, но не спешит делать выводы, поскольку считает, что только время все расставит по своим местам. Об этом артист рассказал 5-tv.ru во время российской национальной музыкальной премии «Виктория-2025».

Певец поделился историей, когда ему позвонили с одного из федеральных каналов и спросили, не присутствовал ли он вместе с коллегами на той самой «Белой вечеринке» P. Diddy? Ведь у «Иванушек» неоднократно были туры по США. Андреев в ответ лишь рассмеялся и сказал: «Бог миловал».

Артиста на такие «тусовки» не звали, и он бы никогда их не стал посещать, потому что православный человек. Однако верит в слухи, которые появляются на фоне скандала.

«Я не видел, но то, что пишет пресса, это просто так не будет», — уверен музыкант.

Делать какие-либо выводы Андреев не спешит. По его мнению, покажет лишь время, кто виноват в этом скандале.

Дело P. Diddy

В сентябре рэпера и продюсера P. Diddy (настоящее имя Шон Комбс) арестовали по подозрению в вымогательстве и торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Согласно искам, на его знаменитых «Белых вечеринках» с участием звезд американского шоу-бизнеса, которые могли длиться несколько дней, имели место не только разврат и наркотики, но и насилие. 

Рэпер пытался выйти из-под ареста под залог в 50 миллионов долларов, однако суд отказал ему в этом.

В ходе обыска у Дидди дома нашли тысячу бутылок с детским маслом. Адвокат не смог объяснить, зачем рэперу столько. Также Комбс пытался выйти из-под ареста под залог в 50 миллионов долларов, но ему отказали.

Ранее 5-tv.ru писал, что солисты группы «Город 312» рассказали о российском шоу-бизнесе и скандале с P. Diddy.

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