Актрису Алену Яковлеву экстренно госпитализировали в больницу

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 25 0

Врачи подозревают у артистки воспаление аппендицита.

Актрису Алену Яковлеву экстренно госпитализировали в больницу

Фото: www.globallookpress.com/Petrov Sergey

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Актриса Алена Яковлева была экстренно госпитализирована в больницу. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

Известно, что звезду отвезли в хирургическое отделение НИИ имени Склифосовского в Москве. В качестве предварительного диагноза, врачи поставили воспаление аппендицита. Вероятнее всего, сегодня его удалят.

«Находится в хирургическом отделении № 1. Состояние средней тяжести», — сказал собеседник агентства.

Звезда является наследницей знаменитого актера Юрия Яковлева, которого знал абсолютно каждый житель Советского Союза по ролям в культовых кинокартинах «Ирония судьбы, или С легким паром!» и «Иван Васильевич меняет профессию», «Кин-дза-дза» и других.

Яковлев передал свой талант гениального актера дочери. С юных лет девочка играла в кино и продолжает радовать зрителя по сей день. Актриса в июне отпраздновала свое 63-летие. Более 30 лет она играет на сцене Московского театра сатиры.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что сказала приемная дочь Понаровской о внезапно умершем брате.

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