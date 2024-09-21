Приемная дочь Понаровской о внезапно умершем брате: «Был потрясающим»

Энтони Родда не стало на 40-м году жизни.

Приемная дочь советской и российской джазовой певицы Ирины Понаровской Анастасия Кормышева поделилась воспоминания об ушедшем из жизни брате. Об этом пишет Абзац.

В ночь на 20 сентября умер единственный сын артистки 39-летний Энтони Родд. Понаровская долго не могла забеременеть, потому этот ребенок был для нее очень долгожданным. Она растила его, вкладывая всю свою любовь.

Анастасия Кормышева рассказала, что между Понаровской и сыном была очень тесная связь. Энтони всегда шел к ней делиться самым сокровенным. Эта утрата стала невыносимо болезненной для Ирины. Она не может представить, как дальше жить без любимого сына.

«Он был потрясающим молодым человеком — хорошим и светлым. Сейчас уже сложно вспомнить какие-то вещи, но я могу сказать точно, что Энтони был доброжелательным и очень „уютным“ парнем», — поделилась Ирина.

Сама Кормышева последние годы с братом не общалась, но говорит о нем только в положительном ключе. Она вспомнила, что вокруг молодого человека всегда собирались компании друзей. Он был очень притягательным и добрым. Люди тянулись к нему.

Ирина Понаровская долго не могла забеременеть, а на тот момент она уже была во-втором браке, тогда они с супругом решили удочерить девочку. Ей как раз и стала Анастасия. Однако, вскоре после этого, певица узнала, что она носит под сердцем сына. Дочку через какое-то время они вернули обратно на попечение государства.

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