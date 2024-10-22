В России хотят сократить количество парковочных мест у жилых домов

Эфирная новость 12 0

Нормирование таких стоянок предлагается ввести с 2026 года.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В России хотят сократить количество парковок возле жилых комплексов. Как выяснили «Известия», инициатива правительства может вступить в силу в 2026 году.

Речь идет, в частности, о гибком нормировании парковочных мест. Сейчас они поставлены в зависимость от количества квартир и типа жилья. К примеру, в комплексах эконом-класса предусмотрено одно машиноместо на десять квартир, а в более дорогих ЖК соотношение уже другое — одна парковка на квартиру.

Новый стандарт позволит отойти от жесткого регулирования этого вопроса и варьировать количество придомовых парковок в зависимости от конкретной ситуации.

Одновременно взят курс и на широкое внедрение больших платных паркингов. Это также уменьшит популярность стоянок непосредственно у дома.

Ранее 5-tv.ru писал, что мэр Москвы Сергей Собянин представил стратегию улучшения качества городской среды в Москве. В частности, благодаря расширению тротуаров и ликвидации хаотичной парковки число пешеходов после благоустройства увеличилось. В ходе работ обновляется дорожное полотно, обустраиваются удобные подходы и подъезды к жилым домам, новые пешеходные переходы, места для отдыха, устанавливаются современные остановочные павильоны, стелы навигации и другие элементы городской среды.

+9° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
96.09
-0.33 104.40
-0.46
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:31
В России хотят сократить количество парковочных мест у жилых домов
8:15
Диетическая смерть: чем крайне опасна обычная жареная курица
8:00
Четыре человека погибли в результате удара Израиля по Бейруту
7:45
Ирландия заморозила российские активы на сумму 1,9 миллиарда евро
7:36
Беспилотник ВСУ упал на цех промышленного предприятия в Воронежской области
7:35
В Тамбовской области произошел пожар на предприятии после атаки дрона ВСУ

Сейчас читают

Гагаузия выходит? Население автономии сказало «Нет» евроинтеграции и Санду
Башенный кран с машинистом в кабине рухнул на севере Москвы
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 октября, для всех знаков зодиака
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака