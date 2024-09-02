Собянин представил стратегию улучшения качества городской среды в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин 2 сентября представил стратегию повышения качества городской среды до 2030 года.

«Уютные дворы, зеленые парки, красивые набережные, безопасные улицы, яркий свет в вечернее время, безграничные возможности для отдыха и досуга создают комфорт повседневности для 13 млн москвичей и привлекают многочисленных туристов», — написал Собянин в своем блоге.

Правительство Москвы с 2011 года уделяет огромное внимание формированию качественной городской среды. Эта задача останется приоритетом и на ближайшие годы, заявил мэр.

По мнению Собянина, для исполнения стратегии необходимо обеспечить комплексное благоустройство территории города и постоянное обновление ранее выполненных проектов, привлекать к работе лучших специалистов-дизайнеров, использовать качественные и долговечные материалы, внедрять современные технические решения.

Сергей Собянин отметил, что благодаря расширению тротуаров и ликвидации хаотичной парковки число пешеходов после благоустройства увеличилось до 2 раз, на центральных улицах — в 4 раза. С 2011 года в Москве благоустроили 825 улиц и площадей, что составляет лишь 18% от общего числа улиц в старых границах Москвы, которых насчитывается 4504.

«Большинство из них находится в приличном состоянии, на многих в прошлые годы были выполнены ремонт и частичное благоустройство. Но в комплексе к работам на этих улицах пока еще не приступали, поэтому мною было дано поручение разработать программу благоустройства всех московских улиц», — добавил мэр.

Собянин отметил, что в ходе работ обновляется дорожное полотно, обустраиваются удобные подходы и подъезды к жилым домам, новые пешеходные переходы, места для отдыха, устанавливаются современные остановочные павильоны, стелы навигации и другие элементы городской среды.

Планируется с 2024 по 2028 год привести в порядок 3679 улиц в старых границах Москвы. При этом аналогичные проекты будут реализованы и в новых районах города. Кроме того, запланирован ремонт 19 основных вылетных магистралей.