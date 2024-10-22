«Не всем удается сохранить семью»: Костенко заговорила о разводе

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 43 0

Блогер Анастасия Костенко заговорила о разводе

«Не всем удается сохранить семью»: Костенко заговорила о разводе

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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Блогер воспитывает с футболистом Дмитрием Тарасовым четверых детей.

Жена футболиста Дмитрия Тарасова — Анастасия Костенко заговорила о разводе. Об этом стало известно из ее личного блога в Сети.

Пара состоит в браке уже шесть лет. У них четверо совместных детей: Милана, Ева, Алексей и Ярослав. За время совместной жизни Дмитрию и Анастасии неоднократно приписывали разрывы, однако пара по сей день вместе.

На фоне череды разводов в шоу-бизнесе, блогер порассуждала на эту тему. Она намекнула на то, что очень многое зависит от женщины и ее отношения к непростой ситуации.

«Конечно, в нашем мире не всегда все легко и просто, и не всем удается сохранить семью. Если дети остались жить с мамой, то здесь уже нужно быть ей мудрой и смекалистой, чтобы помочь ребенку сформировать крепкие и надежные отношения с отцом», — написала Анастасия.

Костенко всячески обхаживает мужа и старается быть хорошей супругой. Так, например, на День отца она написала ему пост-послание, в котором очередной раз признавалась в любви.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что P. Diddy обвинили в изнасиловании подростка.

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