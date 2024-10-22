Южная Корея обсуждает отправку своих военных на Украину

Сеул обеспокоен нарастающим сотрудничеством РФ и КНДР.

Власти Южной Кореи обсуждают отправку военных экспертов на Украину. Как сообщает агентство NewsPim со ссылкой на источник в южнокорейской разведке, разговоры ведутся на фоне сообщений о якобы готовящемся участии солдат КНДР в спецоперации по защите Донбасса на стороне России.

Как утверждают инсайдеры, речь может идти о передаче киевскому режиму секретной информации, которой владеет Сеул. Также военные Южной Кореи могут выступать в качестве переводчиков при необходимости.

«Они смогут предоставить украинской стороне ценную информацию о тактике и доктрине северокорейской армии, действиях войск, психологии и моральном духе солдат», — заявили в материале.

Прежде представитель Южной Кореи Чон Ха Гю выступил с заявлением о готовности снабжать Украину оружием на фоне укрепляющегося сотрудничества РФ и КНДР.

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