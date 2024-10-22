Задержан второй фигурант по делу о квартире Долиной

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 835 0

Мужчина был неоднократно судим.

Задержан второй фигурант по делу о квартире Долиной

Фото: ВКонтакте /Дима Леонтьев /id494526113

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Правоохранители задержали второго фигуранта по делу о мошенничестве с квартирой и деньгами народной артистки России Ларисы Долиной. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Подозреваемым оказался 43-летний житель Йошкар-Олы Дмитрий Леонтьев. По словам собеседника, Долина перевела ему на банковскую карту три миллиона рублей. Причем 30 тысяч из них Леонтьев оставил себе в качестве процента.

В ближайшее время фигуранту будет избрана мера пресечения. Источник подчеркнул, что Леонтьев ранее был неоднократно судим за побои, кражу и причинение тяжкого вреда.

Аферисты развели Долину на квартиру и деньги

О продаже квартиры Ларисы Долиной стало известно в августе 2024 года. Ее шикарные апартаменты в Хамовниках появились на продаже в интернете и быстро были куплены. Новой хозяйкой квартиры артистки оказалась 34-летняя мать-одиночка Полина Лурье. Она приобрела недвижимость за 112 миллионов рублей.

Как позже призналась сама артистка, ей позвонил неизвестный человек и сообщил, что ей срочно нужно продать квартиру и перевести все деньги на безопасный счет. Плюсом к сумме квартиры она передала злоумышленнику еще 68 миллионов рублей.

Сейчас суд рассматривает иски обеих сторон. При этом, как отмечают эксперты, потерпевшей стороной, вероятнее всего, признают покупателя, а не Долину. Недавно суд в Москве в закрытом режиме рассмотрел иски сторон по делу певицы. Долина, в частности, потребовала признать сделку о продаже квартиры недействительной.

Ранее 5-tv.ru писал, что Долина испытывает стресс из-за судов по потере квартиры. Судебный процесс, в котором артистка пытается вернуть себе квартиру, продолжается.

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