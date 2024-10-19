«На пути стена, и я ее пройти должна»: в каком состоянии находится обманутая мошенниками Долина

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 14 0

Продюсер Пудовкин: Долина испытывает стресс из-за судов по потере квартиры

«На пути стена, и я ее пройти должна»: в каком состоянии находится обманутая мошенниками Долина

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Судебный процесс, в котором артистка пытается вернуть себе квартиру, продолжается.

Народная артистка РФ Лариса Долина испытывает серьезный стресс и тяжесть из-за потери квартиры по мошеннической схеме. Об этом продюсер Сергей Пудовкин сообщил в беседе с dni.ru.

«Любой суд — это стресс, это тяжесть и это серьезное испытание. Состояние Ларисы Александровны я могу описать строчкой из ее же песни: «И снова на пути стена, и я ее пройти должна», — прокомментировал нынешнее состояние певицы Пудовкин.

Продюсер также отметил, что все друзья и близкие Долиной, включая его, морально и эмоционально поддерживают Ларису.

Мошенники развели Долину на квартиру и 68 миллионов рублей

О продаже квартиры Ларисы Долиной стало известно в августе 2024 года. Ее шикарные апартаменты в Хамовниках появились на продаже в интернете и быстро были куплены. Новой хозяйкой квартиры артистки оказалась 34-летняя мать-одиночка Полина Лурье. Она приобрела недвижимость за 112 миллионов рублей.

Как позже призналась сама артистка, ей позвонил неизвестный человек и сообщил, что ей срочно нужно продать квартиру и перевести все деньги на безопасный счет. Плюсом к сумме квартиры она передала злоумышленнику еще 68 миллионов рублей.

Сейчас суд рассматривает иски обеих сторон. При этом, как отмечают эксперты, потерпевшей стороной, вероятнее всего, признают покупателя, а не Долину.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд в Москве в закрытом режиме рассмотрел иски сторон по делу Ларисы Долиной.

+6° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
96.42
-0.73 104.86
-0.90
Луна в союзе с Марсом: как лучше провести 19 октября

Последние новости

14:51
«На пути стена, и я ее пройти должна»: в каком состоянии находится обманутая мошенниками Долина
14:30
Заводы приезжают к людям: почему предприятия стремятся в мегаполисы
14:13
Ужин при свечах: Мэрил Стрип и Мартин Шорт подогрели слухи о своем романе
13:54
Девять человек госпитализированы после взрыва в жилом доме в Тамбовской области
13:22
Путин назначил Орешкина спецпредставителем по финансовому сотрудничеству с БРИКС
13:05
«Я любила на полную»: Седокова не дала второго шанса молодому мужу Тимме

Сейчас читают

На небе взойдет кровавая Луна: ночное светило приблизится на минимальное расстояние к Земле
Празднуем единство: кому в ноябре 2024 положены дополнительные выходные
Пол имеет значение? Необходимы ли мужчинам и женщинам разные завтраки
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
❤️ Гороскоп любви и страсти на октябрь 2024 для всех знаков
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака