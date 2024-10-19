«На пути стена, и я ее пройти должна»: в каком состоянии находится обманутая мошенниками Долина

Судебный процесс, в котором артистка пытается вернуть себе квартиру, продолжается.

Народная артистка РФ Лариса Долина испытывает серьезный стресс и тяжесть из-за потери квартиры по мошеннической схеме. Об этом продюсер Сергей Пудовкин сообщил в беседе с dni.ru.

«Любой суд — это стресс, это тяжесть и это серьезное испытание. Состояние Ларисы Александровны я могу описать строчкой из ее же песни: «И снова на пути стена, и я ее пройти должна», — прокомментировал нынешнее состояние певицы Пудовкин.

Продюсер также отметил, что все друзья и близкие Долиной, включая его, морально и эмоционально поддерживают Ларису.

Мошенники развели Долину на квартиру и 68 миллионов рублей

О продаже квартиры Ларисы Долиной стало известно в августе 2024 года. Ее шикарные апартаменты в Хамовниках появились на продаже в интернете и быстро были куплены. Новой хозяйкой квартиры артистки оказалась 34-летняя мать-одиночка Полина Лурье. Она приобрела недвижимость за 112 миллионов рублей.

Как позже призналась сама артистка, ей позвонил неизвестный человек и сообщил, что ей срочно нужно продать квартиру и перевести все деньги на безопасный счет. Плюсом к сумме квартиры она передала злоумышленнику еще 68 миллионов рублей.

Сейчас суд рассматривает иски обеих сторон. При этом, как отмечают эксперты, потерпевшей стороной, вероятнее всего, признают покупателя, а не Долину.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд в Москве в закрытом режиме рассмотрел иски сторон по делу Ларисы Долиной.