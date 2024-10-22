Водителя упавшего в Мойку автобуса просят приговорить к 6 годам и 10 месяцам тюрьмы

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 28 0

В результате аварии погибли семь человек.

Водителя упавшего в Мойку автобуса просят приговорить к 6 годам и 10 месяцам тюрьмы

Фото: Ковалев Петр/ТАСС

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В Санкт-Петербрге водителяавтобус которого рухнул в Мойку, просят приговорить к шести годам и десяти месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Северной столицы.

«Первый заместитель прокурора г. Санкт-Петербурга Виктор Винецкий выступил в прениях сторон по уголовному делу в отношении Рахматшоха Курбонова. Он обвиняется по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, а также причинение тяжкого вреда здоровью человека)», — уточняется в Telegram-канале ведомства.

Как удалось установить следствию, 10 мая 2024 года Курбонов, управляя исправным автобусом и превышая допустимую скорость, не справился с управлением, сбил металлическое ограждение реки Мойка и рухнул в воду. В результате трагедии погибли семь пассажиров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд приостановил деятельность компании, автобус которой упал в Мойку в Петербурге.

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