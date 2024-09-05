Суд приостановил деятельность компании, автобус которой упал в Мойку в Петербурге

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 17 0

Суд приостановил деятельность компании, автобус которой упал в Мойку

Суд приостановил деятельность компании, автобус которой упал в Мойку в Петербурге

Фото: МЧС России / ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Водитель транспортного средства ждет суда в СИЗО.

Московский районный суд приостановил деятельность компании ООО «Такси», автобус которой упал в реку Мойка в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города.

Трагедия произошла 10 мая 2024 года. Пассажирский автобус, передвигавшийся по набережной реки Мойка, столкнулся с автомобилем и упал в воду. В результате погибли семь человек.

«Московский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление о привлечении к административной ответственности ООО „Такси“ за совершение правонарушения, предусмотренного ч.4 ст. 14.1.2 КоАП РФ („Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии“)», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

Водителя попавшего в смертельно ДТП автобуса Рахматшоха Курбонова 12 мая арестовали на два месяца. В июле его содержание под стражей продлили до 9 октября. Свою вину в аварии мужчина признал, однако указал, что все произошло из-за отказа тормозов у транспортного средства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что тормоза упавшего в Мойку автобуса были исправны.

+18° Атмосферное давление 775 мм рт. ст.
Относительная влажность 49%
88.93
0.32 98.07
0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:09
Суд приостановил деятельность компании, автобус которой упал в Мойку в Петербурге
15:02
Заявления Путина на пленарном заседании ВЭФ-2024. Главное
14:53
Блогер Гусейн Гасанов погасил долг перед ФНС на 112 миллионов рублей
14:46
Заядлая сладкоежка: жительница Тюмени наворовала шоколада на уголовную статью
14:30
До 370 боевиков и 17 единиц бронетехники: ВС РФ продолжают вытеснять врага из Курской области
14:17
Россия к этому движется: что из себя представляет платформенная экономика

Сейчас читают

Последние посадки: что еще можно посадить на даче в сентябре
«Надо повзрослеть»: Ольга Шукшина рассказала об отношениях с сестрой Марией
Выступление Путина на планерной сессии ВЭФ-2024 — прямая трансляция
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Модные тренды в одежде осенью 2024 для женщин
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака