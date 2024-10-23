«Мы скучаем»: дети P. Diddy высказались по поводу обвинений в адрес отца

|
Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 25 0

Дети рэпера P. Diddy не верят в обвинения против отца

«Мы скучаем»: дети P. Diddy высказались по поводу обвинений в адрес отца

Фото: www.globallookpress.com/imago stock&people

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Семья остается единой, несмотря на все ужасающие поступки рэпера.

Дети скандального рэпера P. Diddy не верят в выдвинутые против их отца обвинения. А главный американский злодей обвиняется ни много ни мало в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

«Прошлый месяц опустошил нашу семью. Многие судили и его, и нас на основе обвинений, теорий заговора и ложных историй, которые дошли до абсурда в социальных сетях. Мы едины», — заявили в соцсети наследники продюсера.

Всего у рэпера семеро детей. Первенец Джастин родился у Шона Комбса в 1993 году от дизайнера Мисы Хилтон-Брим. От модели Киберли Портер у рэпера три ребенка: Кристиан (1998 год), дочери-близнецы Д’Лила Стар и Джесси Джеймс (2006 год). Также P. Diddy усыновил сына Кимберли Куинси. У музыканта есть еще внебрачная дочь Шанс (2006 год) и малышка Лав Шон Комбс. Ей всего два года.

После того как экс-возлюбленная Комбса Кэсси Вентура обвинила певца в сексуальном и физическом насилии, годами молчавшие жертвы рэпера заговорили. Согласно искам, на его знаменитых «Белых вечеринках» с участием звезд американского шоу-бизнеса, которые могли длиться несколько дней, имели место не только разврат и наркотики, но и насилие.

При этом старшие наследники поддерживают отца и верят в свою правду.

«Мы держимся за правду, зная, что она восторжествует, и ничто не сломит силу нашей семьи. Мы скучаем по тебе и любим тебя, папа», — говорится в заявлении.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что рэпера P. Diddy обвинили в изнасиловании подростка.

+10° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
96.59
0.50 104.87
0.47
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 октября, для всех знаков зодиака
2:45
Вплоть до больницы: школьники в США испытали странные ощущения из-за мармелада
2:30
«Ломается психика»: Таша Белая рассказала об отношениях с альфонсами
2:10
«Мы снимали о людях»: Николай Фоменко про фильм «Федя. Народный футболист»
1:50
«Ужасная смерть»: журналистка Клокова выразила соболезнования близким Паперной
1:30
«Мы скучаем»: дети P. Diddy высказались по поводу обвинений в адрес отца

Сейчас читают

Шесть признаков, которые говорят, что у вас яд в организме
«Наша обыденность»: какую угрозу представляет микропластик у новорожденных
Нарушил все законы жанра: чем Бурак Озчивит обидел преданных поклонниц в Петербурге
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака