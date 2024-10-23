«Может раздражать слизистую»: какие продукты не стоит есть на завтрак

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 30 0

Гастроэнтеролог Ломова: по утрам на голодный желудок вредно пить кофе

«Может раздражать слизистую»: какие продукты не стоит есть на завтрак

Фото: www.globallookpress.com/Anatoly Prososov

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Эту ошибку совершает каждый второй россиянин.

Хлеб и кофе на завтрак могут привести к проблемам со здоровьем. На голодный желудок утром лучше есть омлет и каши. Об этом изданию Газета.ру рассказала врач-гастроэнтеролог Валерия Ломова.

«К ним (не рекомендуемым. — Прим. ред.), в частности, относится кофе, который натощак может раздражать слизистую желудка и повышать выработку соляной кислоты, что способствует возникновению гастроэзофагеального рефлюкса и изжоги», — объяснила специалист.

Врач-гастроэнтеролог пояснила, что кофе будет приносить пользу только после приема еды. Причем сам бодрящий напиток лучше всего разбавить молоком. Вместе с тем на голодный желудок утром не стоит пить горячую воду и цитрусовые соки, так как они будут раздражать слизистую.

Хлеб и различную выпечку тоже не рекомендуется есть на завтрак из-за простых углеводов. По мнению гастроэнтеролога, лучше отдать предпочтение различным крупам. Кроме того, пользу не принесут и кисломолочные продукты, положительные свойства которых будут нейтрализованы при попадании в желудок утром.

Ломова советует есть на завтрак омлет, яйца, каши, авокадо, орехи и запеканки. Запивать что-то из этого врач посоветовала зеленым чаем или отваром шиповника.

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