Обчихали короля: на Карла III фыркнула альпака

Эфирная новость 30 0

На британского короля Карла III чихнула альпака

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Это произошло во время визита в Австралию.

На британского короля Карла III чихнула альпака. Это произошло во время визита в Австралию.

Монарх прибыл туда с супругой Камиллой и в столице Канберре по традиции вышел к местным жителям. Один мужчина решил привести на эту встречу питомца. Карл III хотел погладить животное, но не вышло.

Монарх явно не ждал такого поворота. Однако он не расстроился, посмеялся и продолжил общаться с публикой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, на Карла III напали во время выступления в парламенте Австралии.

+10° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
96.59
0.50 104.87
0.47
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:11
«Глобальные риски»: Белоусов предостерег Запад от столкновения ядерных держав
15:00
Хорошо забытое старое: что такое «монастыринг» и стоит ли им увлекаться
14:59
Для стабилизации цен на сливочное масло активизировали импорт из-за рубежа
14:50
Путин на встречах с лидерами стран БРИКС рассказал об успехах ВС России в зоне СВО
14:41
ВС РФ уничтожили более 280 боевиков ВСУ за сутки в Курской области
14:33
Прятались в домах мирных жителей: в ДНР ликвидировали двух британских намеников

Сейчас читают

МС-21−310 и Суперджет-100: России практически удалось восстановить авиапром
В зону спецоперации привезли химикаты для борьбы с грызунами
Неудачный год для Лерчек: что успела натворить звезда интернета
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака