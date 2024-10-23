Вызвал подозрение: как полиция Иркутска раскрыла преступление, которым занимался Интерпол

Бдительность проявили сотрудники Госавтоинспекции.

Полицейские в Сибири раскрыли преступление, которое расследовал Интерпол. Подозрения вызвал Land Rover, который житель Иркутска хотел поставить на учет. Автоинспекторов смутили иностранные номера. Возникли сомнения, что машина попала на территорию России законно.

Выяснилось, что автомобиль был угнан у англичанина и объявлен в международный розыск. Технику арестовали и отправили на спецстоянку. Наши правоохранители уже связались с британскими коллегами, похищенный автомобиль вернут владельцу.

Число угонов в Великобритании растет с каждым годом. При это раскрывают из них только четверть.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что разыскиваемого США коллекционера Ferrari задержали в Пулково.