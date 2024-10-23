Регуляторные меры: названо возможное решение ситуации с выросшими ценами на сливочное масло

У правительства есть время разобраться — проблема в недобросовестных продавцах или возросших издержках на производство.

В России активно обсуждают рост цен на сливочное масло. В среду, 23 октября, правительство провело заседание, на котором объявило о мерах, призванных проконтролировать ценообразование на этот продукт.

Директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович убежден, что подобную проблему можно решить только регуляторными мерами. Поскольку сливочное масло входит в список социально-значимых товаров, правительство может устанавливать на него предельно допустимую цену, однако такая мера может действовать только в течение пары месяцев.

«В течение этого периода можно разобраться, в чем причина возникшей ситуации. Речь идет о недобросовестных производителях, которые необоснованно повышают цены на продукцию, либо все-таки проблема в их резко подскочивших издержках. То есть надо понять, что стало причиной такого существенного пересмотра отпускных цен для торговли», — отметил Остапкович.

Эксперт напомнил, что за минувший год выросли доходы россиян, а вслед за ними и спрос на продукты. При этом производители молочной продукции ориентировались на прошлогодние объемы, что также оказало влияние на нынешнюю ситуацию с ценообразованием.

Ранее 5-tv.ru передавал слова генерального директора MLK Group (ООО «Ува-молоко») Александра Емшанова, который заявил, что поставки сливочного масла сократили только локальные компании.