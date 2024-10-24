В Ленобласти мужчина изнасиловал 68-летнюю мать покойного друга

|
Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 9 0

Мужчина уже ранее был судим за подобные преступления.

В Ленобласти мужчина изнасиловал 68-летнюю мать покойного друга

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Ленинградской области 42-летний мужчина изнасиловал пенсионерку — мать своего покойного друга. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Случилось все вечером 22 октября в Тихвине. Как рассказал собеседник, мужчина пришел в гости к 68-летней женщине. В какой-то момент он напал на пенсионерку, избил ее и изнасиловал.

Злоумышленника оперативно задержали. Причем ранее мужчина был неоднократно судим, в том числе за совершение убийства и изнасилования. В 2004 году его приговорили к наказанию в виде лишения свободы на срок 17 лет.

«Дело дураков», командировки и группа крови: почему Чикатило не могли поймать 12 лет

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рэпер Шон Комбс, более известный как P.Diddy, надругался над женщиной, обвинившей его в смерти 2Pac. Преступление было совершено в марте 2018 года. Потерпевшую зовут Эшли Пэрэм.

+7° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
96.64
0.05 104.38
-0.49
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:27
В Ленобласти мужчина изнасиловал 68-летнюю мать покойного друга
9:16
«Худшее впереди»: число жертв шторма «Трами» на Филиппинах возросло до 20
9:03
Семья из Швеции получила гражданство России и переехала в Новосибирск
8:52
Всеобщее процветание: в Казани стартует заключительный день саммита БРИКС
8:38
Генная мутация: ученые раскрыли причину осенней депрессии
8:27
Блинчики с «сюрпризом»: стала известна причина отравления учеников в школе на Камчатке

Сейчас читают

МС-21−310 и Суперджет-100: России практически удалось восстановить авиапром
ВСУ остались без связи! Лучшее видео из зоны СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 октября, для всех знаков зодиака
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2