Косолапое пополнение: в Московский зоопарк переехал белый медведь Терпей

Животному уже 23 года, он нуждается в особых условиях.

В Московском зоопарке пополнение — сюда переехал еще один белый медведь Терпей. В этом году мишке исполнится 23 года, при том, что продолжительность жизни таких животных не более 30 лет.

Косолапый временно находился в Казанском зоопарке, пока в Перми ему строили новый вольер. Но в таком почтенном возрасте медведю нужны особые условия. Поэтому Терпея отправили в столицу.

«Для его комфортного пребывания мы оборудовали внутренние помещения кондиционерами, подготовили просторный уличный вольер с бассейном и снежной горкой, где он будет находиться после завершения карантина», — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Сейчас пожилой зверь проходит обследование. По словам сотрудников зоопарка, Терпей уже привыкает к новому месту и демонстрирует хороший аппетит.

У мишки была не простая судьба. Он оказался в зоопарке еще детенышем. В начале 2000-х его спасли от гибели в Якутии: тогда неокрепший малыш остался в дикой природе один.