«Уничтожили всех людей»: пленный боевик ВСУ призвал украинцев устроить новый майдан

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 27 0

Пленный боевик ВСУ Багрий: Украине нужен новый майдан из-за действий властей

Фото, видео: Reuters/RFE/RL/Serhii Nuzhnenko; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Киевский режим отправляет на передовую множество больных людей.

На Украине принудительно мобилизуют инвалидов и стариков, а затем бросают их на передовую. Из-за действий киевского режима в стране нужно устроить новый майдан. Такое мнение выразил пленный боевик ВСУ Василий Багрий. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.

«Они (власти Украины. — Прим. ред.) просто уничтожают страну, всю страну уничтожают. <…> Они уничтожили уже всех людей. <…> Лучше сделать опять майдан, чтобы там, ну куда уже. Уже дома нет людей, <…> когда меня привозили в учебку, уже я с этими ногами, с рукой, а там еще были и с грыжами, и с пластинами», — сказал он.

Багрий поделился, что в его учебной части было очень много больных людей, которых отправили на службу. Медкомиссия перед мобилизацией мужчин проводилась формально. Кроме того, большинство граждан не хочет воевать, а вот украинскому командованию «наплевать» на их желания и здоровье.

«Лучше никуда не идти, пусть сажают. Они думают, что всех получится пересажать, но у них это не получится», — добавил украинский пленный.

Ранее 5-tv.ru писал, что пленный боевик ВСУ отказался от обмена, заявив о желании начать новую жизнь в РФ. Украинское командование пытается «заткнуть дыры» в армии, посылая на фронт заключенных.

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