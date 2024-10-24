На рэпера Гуфа составили протокол за мелкое хулиганство

|
Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 26 0

Артиста задержали 23 октября за драку в Подмосковье.

На рэпера Гуфа составили протокол за мелкое хулиганство

Фото: © РИА Новости/Владимир Трефилов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Правоохранители составили в отношении рэпера Алексея Долматова, который выступает под псевдонимом Гуф, протокол за мелкое хулиганство. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Отмечается, что Гуф в среду, 23 октября, уехал от полицейских в больницу. Однако он должен снова явиться в отделение полиции Наро-Фоминска.

Кроме того, правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту потасовки. По предположительным данным, оно будет переквалифицировано.

В среду, 23 октября, стало известно, что Гуфа задержали в Подмосковье и доставили в местное отделение полиции за драку. По предварительной информации, он отдыхал в банном комплексе в подмосковной Апрелевке. Выйдя из заведения, музыкант повздорил с неизвестным мужчиной, между ними завязалась драка.

После этого рэпер вышел в прямой эфир, где сообщил, что попал в отделение полиции. В трансляции он показал мужчину с травмированным ухом и девушку. Мужчина рассказал, что ему якобы позвонила сестра и сказала, что «ее обижают».

Ранее 5-tv.ru раскрыл новые подробности инцидента с Гуфом в Подмосковье.

+7° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
96.64
0.05 104.38
-0.49
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:36
Экс-замминистра Раковой заменили реальное наказание на условный срок
12:27
Пятилетний мальчик пропал в Кировской области
12:18
До последнего? На Украине отменят бронь от мобилизации для миллиона мужчин
12:06
«Доминируют над всем и вся»: Путин заявил о попытках помешать переходу к справедливому миропорядку
12:00
Превратились в руины: Израиль нанес удар по офису арабского телеканала в Ливане
11:48
«Прекратить насилие»: Путин призвал к разрешению конфликта на Ближнем Востоке

Сейчас читают

Пять продуктов, которые после 40 лет сделают вас молодыми
В Москве готовятся к премьере этно-оперы «Князь Владимир»
«Это просто защита»: SHAMAN объяснил желание зарегистрировать бренд «Я русский»
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака