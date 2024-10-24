На рэпера Гуфа составили протокол за мелкое хулиганство

Правоохранители составили в отношении рэпера Алексея Долматова, который выступает под псевдонимом Гуф, протокол за мелкое хулиганство. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Отмечается, что Гуф в среду, 23 октября, уехал от полицейских в больницу. Однако он должен снова явиться в отделение полиции Наро-Фоминска.

Кроме того, правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту потасовки. По предположительным данным, оно будет переквалифицировано.

В среду, 23 октября, стало известно, что Гуфа задержали в Подмосковье и доставили в местное отделение полиции за драку. По предварительной информации, он отдыхал в банном комплексе в подмосковной Апрелевке. Выйдя из заведения, музыкант повздорил с неизвестным мужчиной, между ними завязалась драка.

После этого рэпер вышел в прямой эфир, где сообщил, что попал в отделение полиции. В трансляции он показал мужчину с травмированным ухом и девушку. Мужчина рассказал, что ему якобы позвонила сестра и сказала, что «ее обижают».

Ранее 5-tv.ru раскрыл новые подробности инцидента с Гуфом в Подмосковье.