Обвинивший Гуфа в нападении мужчина обслуживал их банкет в бане

Произошедшая под утро потасовка рэпера Алексея Долматова, который выступает под псевдонимом Гуф, и его друзей в подмосковной бане в Апрелевке обрастает новыми подробностями. 5-tv.ru проанализировал события.

Днем стало известно, что Гуфа задержали в Подмосковье и доставили в местное отделение полиции за драку. По предварительной информации заявителя, под утро у артиста произошел конфликт с администратором заведения и завязалась потасовка. Пострадавшей оказалась девушка, которая вызвала на подмогу родственника и завязалась потасовка. В результате, Гуф якобы ударил оппонента по голове. Тот снял побои и написал заявление.

На кадрах с камеры наблюдения видно, что драка произошла на улице. Сначала мужчины разговаривали между собой. И видно было, что музыкант настроен вполне позитивно — хлопает мужчину по плечу и уходит. Однако тот явно приводит какие-то еще аргументы вслед, которые выводят Гуфа из себя и он возвращается, чтобы уже пощечиной доказать свою правоту.

По информации 5-tv.ru, заявление на знаменитость написал некий Михаил. И по некоторым данным, он является сотрудником правоохранительных органов. Правда, в этот день находился не при исполнении, а в отделение полиции он прибыл под шафе.

«В этой истории все не так, как сообщает „загадочный потерпевший“. Как пояснил мне мой подзащитный, заявивший на Гуфа, изначально обслуживал их компанию и все это время позиционировал себя в качестве администратора», — заявил в комментарии для 5-tv.ru звездный адвокат Сергей Жорин.

Он добавил, что есть вопросы и к родственным связям пострадавших. Девушку, которой якобы не понравились ухаживания знаменитости, Гуф впервые увидел во время конфликта с Михаилом на улице. И никаких знаков внимания ей не оказывал.

«Никаких приставаний не было. Конфликт изначально начался с Михаилом, который представлял администрацию бани и все это время, пока компания отдыхала, общался с ними, а спор возник после того, как „потерпевший“ стал навязывать свое общение и снимать компанию на видео», — добавил Жорин.

Что касается информации о якобы употреблении Гуфом и его друзьями запрещенных веществ, то адвокат это полностью опровергает и обвинения называет необоснованными.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сестра Гуфа прокомментировала его задержание в Подмосковье.