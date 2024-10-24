Патрушев ознакомился с ходом реализации работ на двух экотехнопарках в Крыму

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 34 0

Площадки предназначены для приема и автоматизированной сортировки ТКО, выборки и накопления вторичных материальных ресурсов.

Патрушев ознакомился с ходом реализации работ на двух экотехнопарках в Крыму

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

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В Крыму строятся три экотехнопарка для приема и автоматизированной сортировки твердых коммунальных отходов (ТКО). С ходом работ ознакомился заместитель председателя правительства России Дмитрий Патрушев.

Он посетил площадки в Белогорском и Сакском районах, где осмотрел оборудование. Также вице-премьер обсудил с главой Крыма Сергеем Аксеновым социально-экономическое развитие региона.

«Социально-экономическое развитие субъекта демонстрирует рост. Поступательно увеличивается объем инвестиций, строятся новые дороги, коммуникации, жилье. Доходы населения за этот период выросли более чем в два раза. И важно, что их рост продолжается. Кроме того, республика является важным туристическим центром нашей страны», — отметил Патрушев.

Активное развитие экономики региона, а также большой поток туристов сказываются на количестве скопленных в Крыму отходов, которые требуют соответствующей обработки.

«С 2019 года в нашей стране реализуется реформа обращения с твердыми коммунальными отходами. У вас в рамках нацпроекта „Экология“ строятся три объекта для обработки ТКО общей мощностью 860 тысяч тонн отходов в год. Два из них мы сегодня посещаем. Безусловно, надо вовремя завершить строительство и ввести их в эксплуатацию», — сказал Патрушев.

Экотехнопарки предназначены для приема и автоматизированной сортировки ТКО, выборки и накопления вторичных материальных ресурсов, компостирования органической фракции для получения технического грунта и размещения остатков сортировки на существующем полигоне. Кроме того, в Крыму планируют реализовать проекты по сохранению лесов, очистке рек и строительству водохранилищ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Крыма Аксенов проголосовал на выборах парламента Республики.

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Патрушев ознакомился с ходом реализации работ на двух экотехнопарках в Крыму

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