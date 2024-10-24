Отправили запрос: в Пакистане заявили о желании вступить в БРИКС

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В Пакистане заявили о желании вступить в БРИКС

Фото, видео: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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В Исламабаде заявили, что хотят присоединиться к объединению, представляющему значительную часть мировой экономики.

О своем желании вступить в БРИКС заявил сегодня и 250-миллионый Пакистан. В Исламабаде сообщили, что уже отправили запрос, и надеются в ближайшее время стать частью объединения, представляющего значительную часть мировой экономики.

А пока в Пакистане заявили о намерении увеличить импорт нефти из России, несмотря на санкции, введенные Западом. А наращивать поставки есть куда. В 2023 году Исламабад закупил первую пробную партию российской нефти. Объем поставки тогда составил всего 100 тысяч тонн, это меньше 1% от того, что ежегодно необходимо Пакистану.

Ранее рассказывал о том, что в Аргентине жалеют, что страна не вступила в БРИКС. Буэнос-Айрес получил приглашение в объединение еще в августе 2023 года. Однако Хавьер Милей, вступивший в должность президента в декабре того же года, отказался от приглашения, так как нацелился на сотрудничество с США.

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