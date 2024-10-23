«Мир XXI века, где нас нет»: в Аргентине жалеют, что страна не вступила в БРИКС

Буэнос-Айрес получил приглашение в объединение еще в августе 2023 года.

В Аргентине оказались недовольны отсутствием страны на саммите. Бывший министр иностранных дел раскритиковал президента Хавьера Милея за то, что тот отказался от вступления в БРИКС.

«Сегодня саммит БРИКС+ проходит с участием более 30 стран. Это развивающийся мир XXI века, и Аргентины там нет. Мы до сих пор не знаем, что получили от решения правительства Милея о выходе Аргентины из БРИКС+», — заявил Сантьяго Кафьеро.

Буэнос-Айрес получил приглашение в объединение еще в августе 2023 года. Аргентина должна была стать 11-м членом БРИКС. Но Хавьер Милей, вступивший в должность президента в декабре того же года, отказался, нацелившись на сотрудничество с США.

Саммит БРИКС в Казани

В Казани 22–24 октября проходит XVI саммит межгосударственного объединения БРИКС. Его называют одним из самых масштабных политических событий года. В нем принимают участие делегации из 36 стран.

Саммит посвящен тематике укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Особое внимание будет уделено вопросам расширения взаиморасчетов в национальных валютах и учреждения категории «государств-партнеров» БРИКС.