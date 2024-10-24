Напавший на губернатора Чибиса признался в суде, что хотел его убить

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В апреле этого года мужчина ударил главу Мурманской области ножом в живот. Мотивом преступления якобы стала личная неприязнь.

Фото, видео: Кочетков Николай/ТАСС; 5-tv.ru

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Напавший на губернатора Мурманской области Александр Быданов признался, что хотел убить Андрея Чибиса. Об этом он заявил сегодня в суде. На предыдущем заседании подсудимый признал вину только в нанесении тяжкого вреда здоровью.

А присяжные вынесли свой вердикт. По их мнению, Быданов виновен в покушении и не заслуживает снисхождения. Судьба Быданова решается прямо сейчас. Известно, что обвинение запросило 14 с половиной лет колонии строго режима.

Нападение на Чибиса было совершено в апреле. Быданов дождался, когда закончится встреча губернатора с жителями, и нанес ему удар ножом в живот. Чибиса экстренно прооперировали. Нападавшего задержали. Мотивом назвали неприязнь, хотя лично они знакомы не были.

Это стало первым за 15 лет покушением на главу региона. В 2009-м нападению подвергся президент Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. Во время движения кортежа террорист-смертник привел в действие взрывное устройство рядом с машиной. Евкуров и его брат получили ранения, погибли водитель и милиционер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-замглавы Минспросвещения Раковой заменили реальное наказание на условный срок.

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