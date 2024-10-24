Экс-замглавы Минспросвещения Раковой заменили реальное наказание на условный срок

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 70 0

Экс-замминистра Раковой заменили реальное наказание на условный срок

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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В марте ее приговорили к пяти годам колонии общего режима.

Мосгорсуд заменил реальное наказание бывшему заместителю министра просвещения Марине Раковой по делу о хищении на условный срок. Об этом передает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Таким образом, суд заменил наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима сроком на пять лет. Теперь она приговорена к условным пяти годам с испытательным сроком.

Причем приговоры для бывшего ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Сергея Зуева и экс-сотрудника Фонда новых форм развития образования Евгения Зака остались без изменений.

Марину Ракову задержали в октябре 2021 года. По версии следствия, экс-чиновница причастна к хищению свыше 50 миллионов рублей из Фонда новых форм развития образования. Предположительно, будучи в должности замминистра просвещения, она вместе с другими фигурантами похитила деньги при реализации госконтрактов.

В результате расследования был задержан и Зуев. Помимо него были арестованы сотрудники Фонда новых форм развития образования Евгений Зак, Максим Инкин, гражданский супруг Раковой Артур Стеценко, а также исполнительный директор «Шанинки» Кристина Крючкова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в марте экс-замглавы Минпросвещения Ракову приговорили к пяти годам колонии.

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