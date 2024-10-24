Собянин рассказал о популярности Троицкой линии метро

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 19 0

Ожидается, что после полного запуска 16-й ветки четырьмя станциями первого участка по будням будут пользоваться больше 100 тысяч горожан.

Собянин рассказал о популярности Троицкой линии метро

Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пассажиры уже совершили более миллиона поездок по новой Троицкой линии метро. В рабочие дни первые четыре станции этой линии перевозят свыше 30 тысяч человек.

По словам Сергея Собянина, самыми популярными станциями стали «Университет Дружбы Народов», которой активно пользуются студенты и преподаватели столичных вузов, расположенных в районе станции, а также «Новаторская», где есть переход на Большую кольцевую линию.

«На прошлой неделе пассажиропоток вырос на 16% по сравнению с первой неделей работы линии. После полного запуска 16-й ветки четырьмя станциями первого участка по будням будут пользоваться больше 100 тысяч горожан», — отметил Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Таким образом, новая Троицкая линия метро уже стала важной частью транспортной системы Москвы. Ежедневно первые четыре станции этой изумрудной ветки перевозят свыше 30 тысяч пассажиров, а самые популярные из них — «Университет Дружбы Народов» и «Новаторская». Ожидается, что после полного запуска 16-й ветки этими станциями по будням будут пользоваться более 100 тысяч горожан.

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