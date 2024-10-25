«Ответ одинаковый»: в «Ашане» отреагировали на слухи об уходе с рынка России

Такая информация периодически появляется на протяжении уже нескольких лет.

Сообщения о том, что российская часть бизнеса компании «Ашан» продана и она уходит с рынка РФ появляется уже на протяжении нескольких лет, но не соответствуют действительности. Об этом сообщила пресс-служба организации в беседе с 5-tv.ru.

«Уже несколько лет ходят слухи о продаже «Ашан Ритейл Россия» и уходе нашей компании с российского рынка, которые мы неоднократно опровергали. Каждый раз ответ «Ашан» был одинаковым: «Мы не комментируем слухи», — говорится в сообщении.

«Ашан Ритейл Россия» продолжает работать в РФ. Как отмечается, компания приносит пользу покупателям и называет слухами сообщения о возможной продаже бизнеса и уходе с рынка страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рынок косметики в России наводнили опасные для здоровья подделки. Экономия на составе приносит таким подпольным производителям сверхдоходы. А покупателям проблемы со здоровьем, из которых аллергия может оказаться самым меньшим из зол.