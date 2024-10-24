Неизвестные обстреляли в Чечне грузовик Росгвардии

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 14 0

Сотрудник Росгвардии погиб в Чечне после обстрела грузовика злоумышленниками

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Погиб один сотрудник ведомства.

В Грозненском районе Чечни неизвестные открыли огонь по грузовику «Урал», принадлежащему Росгвардии. В результате погиб один из сотрудников ведомства. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Известно, что медицинская помощь потребовалась еще одному росгвардейцу. При нападении злоумышленники использовали автоматическое оружие и, выпустив несколько очередей, скрылись с места происшествия. Сейчас на месте работают правоохранительные органы. Другие подробности выясняются.

В пресс-службе ведомства подтвердили информацию о произошедшем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что напавший на губернатора Мурманской области Александр Быданов признался, что хотел убить Андрея Чибиса. Об этом он заявил в суде. На предыдущем заседании Александр Быданов признал вину только в нанесении тяжкого вреда здоровью.

Нападение на Чибиса было совершено в апреле. Быданов дождался, когда закончится встреча губернатора с жителями, и нанес ему удар ножом в живот. Чибиса экстренно прооперировали. Нападавшего задержали. Мотивом назвали неприязнь, хотя лично они знакомы не были.

+7° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
96.74
0.10 104.51
0.13
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:08
Неизвестные обстреляли в Чечне грузовик Росгвардии
22:48
Замглавы московского метрополитена Дощатов арестован по делу о взятке
22:28
Владимир Путин встретился с лидером Палестины Махмудом Аббасом
22:25
Путин пригласил главу Лаоса на празднование победы России в ВОВ
22:16
Новороссийский казачий кадетский корпус получил переходящее знамя президента РФ
21:56
Светская жизнь нараспашку: звезды на красной дорожке премии «Жара Awards»

Сейчас читают

Пять продуктов, которые после 40 лет сделают вас молодыми
Лукашенко о саммите БРИКС в Казани: «Конец истории доминирования Запада»
«Russian Girls»: Наталия Орейро перепела хит «Комбинации»
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака