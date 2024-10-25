Пожали руки: Путин встретился с Гуттеришем на саммите БРИКС

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Путин встретился с Гуттеришем на саммите БРИКС

Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

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Во время из разговора поднимался вопрос реформирования ООН.

В принципе, последний день саммита БРИКС показал, что объединение изначально создававшееся как экономический союз, в силах решать не только экономические вопросы.

Это естественно, ведь грамотно выстроенная экономика, новая система отношений, освоение рынков и реализация крупных проектов автоматически дают возможность участникам иметь свое мнение и влиять на решение геополитических вопросов и глобальных конфликтов.

Реальный пример, на который сегодня все обратили внимание, это очень эмоциональное общение во время расширенной встречи президентов Армении и Азербайджана. Пожалуй, впервые мы видим Пашиняна и Алиева такими увлеченными беседой. И как результат — они договорись подписать договор о мире без дальнейшего уточнения формулировок.

На полях саммита успели поговорить с глазу на глаз Си Цзиньпин и Нарендрой Моди. Договорились урегулировать многолетний конфликт и завершить давний пограничный спор в Гималаях.

Иран и Саудовская Аравия объявляют о проведении совместных морских учений, хотя, казалось бы, это невозможно на фоне арабо-израильского конфликта.

Ситуацию на Ближнем Востоке поднимают во время двусторонней встречи российского президента с главой Палестины.

«Обстановка в регионе, к сожалению, не улучшилась, а, наоборот, деградирует. Трагические события в секторе Газа привели уже к гибели более чем 40 000 человек, спровоцировали обострение и в Ливане, в других частях Ближнего Востока. Мы твердо выступаем за скорейшее прекращение кровопролития, предоставление гуманитарного доступа ко всем нуждающимся. Призываем все стороны проявлять сдержанность», — сказал Владимир Путин.

«Есть еще важный момент, который следует затронуть. Палестинцы никогда не уйдут из Газы, как никогда не уйдут с Западного берега реки Иордан. Это важная вещь. Нетаньяху, в свою очередь, пытается сделать это, выгнать палестинцев со своих родных земель, но мы никогда на это не пойдем», — подчеркнул Махмуд Аббас, президент Государства Палестина

Возможность решать глобальные конфликты подводит участников этого саммита к вопросу о реформировании ООН. Генеральный секретарь организации соглашается. А как по другому, ведь в формате БРИКС к нему обращается половина населения планеты. И вот уже Путин говорит с Гуттеришем об изменениях в работе Совбеза ООН.

Такая результативность и эффективность саммита не может остаться незамеченной. Не случайно в Казань прилетают десятки государственных лидеров, которые претендуют на статус кандидатов или партнеров объединения.

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Пожали руки: Путин встретился с Гуттеришем на саммите БРИКС

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