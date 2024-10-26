«Я уже прошел все это»: Лиам Нисон объяснил, почему перестал ходить на свидания

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 11 0

Актер Нисон перестал ходить на свидания из-за нежелания создавать отношения

«Я уже прошел все это»: Лиам Нисон объяснил, почему перестал ходить на свидания

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Anita Bugge

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Актер овдовел 15 лет назад.

Голливудский актер Лиам Нисон, известный по картинам «Список Шиндлера» и «Реальная любовь», перестал ходить на свидания и рассматривать женщин как потенциальных будущих спутниц. Всему виной, по его словам, обычное нежелание и отсутствие интереса.

«Одним словом, нет. Я не состою в отношениях. Я уже прошел все это», — сказал Нисон в интервью журналу People.

Такое нежелание возникло у него почти сразу после смерти жены Наташи Ричардсон, которая подарила ему двоих сыновей.

Это случилось в 2009 году во время катания на горных лыжах. При этом поначалу его тянуло к противоположному полу. Нисон два года был в отношениях с Фрейей Сент-Джонстон. А вот уже после расставания с ней он поставил свою личную жизнь на долгую паузу.

При этом до женитьбы актер был сердцеедом. Среди его возлюбленных были Брук Шилдс, Барбара Стрейзанд и Хелен Миррен.

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