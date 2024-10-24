«Теперь весь мир знает»: Ида Галич впервые показала нового возлюбленного
Ида Галич впервые показала нового возлюбленного
Фото: Сандурская Софья/ТАСС
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Блогер Ида Галич впервые показала лицо своего бойфренда и публично призналась ему в любви. Большой пост о своем молодом человеке она опубликовала в личном блоге.
Галич призналась, что встречается с 34-летним бизнесменом Олегом Ледвичем из Москвы, и абсолютно счастлива. По словам блогера, ранее она скрывала свою личную жизнь из-за их с Олегом договоренностей.
Но теперь она готова полностью открыться своим фанатам. Причиной такого решения стал важный шаг — пара собирается работать вместе.
«Сейчас мы вместе думаем о том, как дальше будут развиваться наши отношения, и самое главное — создаем вместе бизнес. Большой и взрослый, с командой профессионалов», — пишет Галич в блоге.
Ида Галич со своим парнем Олегом Ледвичем на прогулке в сентябре.
Блогер также отметила, что они с Ледвичем вместе уже больше года, и «за это время прожили огромное количество волшебных моментов».
«Люблю тебя, Олег Ледвич! Ну вот, теперь весь мир знает», — написала в конце Галич.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ида Галич намекнула на скорую свадьбу.
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