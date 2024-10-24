«Теперь весь мир знает»: Ида Галич впервые показала нового возлюбленного

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 34 0

Ида Галич впервые показала нового возлюбленного

«Теперь весь мир знает»: Ида Галич впервые показала нового возлюбленного

Фото: Сандурская Софья/ТАСС

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Блогер Ида Галич впервые показала лицо своего бойфренда и публично призналась ему в любви. Большой пост о своем молодом человеке она опубликовала в личном блоге.

Галич призналась, что встречается с 34-летним бизнесменом Олегом Ледвичем из Москвы, и абсолютно счастлива. По словам блогера, ранее она скрывала свою личную жизнь из-за их с Олегом договоренностей.

Но теперь она готова полностью открыться своим фанатам. Причиной такого решения стал важный шаг — пара собирается работать вместе.

«Сейчас мы вместе думаем о том, как дальше будут развиваться наши отношения, и самое главное — создаем вместе бизнес. Большой и взрослый, с командой профессионалов», — пишет Галич в блоге.

Ида Галич со своим парнем Олегом Ледвичем на прогулке в сентябреИда Галич со своим парнем Олегом Ледвичем на прогулке в сентябре. Telegram/IdaGalich/GALICH_onok

Блогер также отметила, что они с Ледвичем вместе уже больше года, и «за это время прожили огромное количество волшебных моментов».

«Люблю тебя, Олег Ледвич! Ну вот, теперь весь мир знает», — написала в конце Галич.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ида Галич намекнула на скорую свадьбу.

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