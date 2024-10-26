Путь начинается с первого шага: китайский гороскоп на ноябрь 2024 года

5-tv.ru публикует прогноз на ноябрь 2024 года от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Ноябрь — месяц Деревянной свиньи. Это добрый, трепетный, общительный и гибкий знак. Довольно часто до поздних лет люди этого знака находятся в поиске своих талантов и скрытого потенциала.

Можно сказать, горе от ума, поскольку они обладают невероятным интеллектуальным потенциалом, превосходно подходящим для академического и внеакадемического познания мира. В такой месяц хорошо учиться, причем учиться, в первую очередь, на своем опыте. Ведь зачем нужны даже самые огромные пласты знаний, если их невозможно применить?

Гексаграмма месяца выпадает под номером 35 — «Восхождение»

Древние тексты гласят: «Сиятельному князю надо жаловать коней в великом обилии, и в круговороте дня трижды принимать подданных». Речь о признании, уважении, которое приходит к человеку после долгих усилий.

Главный совет гексаграммы — даже находясь на вершине успеха, не следует забывать о сдержанности, самодисциплине в обращении с собой, во внутреннем диалоге. Но не следует забывать и о людях, которые способствовали вашему успеху или как-то, пусть даже косвенно, на него повлияли. Поскольку благодарность — мощнейший двигатель для развития.

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Структура месяца «Зеленый дракон убегает» дает риск стать жертвой манипуляций, кто-то, зная ваши слабые места, может воспользоваться ими в своих целях. Будьте внимательнее.

Свинья относится к динамичным знакам, она всевозможно способствует смене декораций, путешествиям, движению. Либо физическому движению — можно планировать командировки, путешествия. Либо движению образному — например, движению вверх по карьерной лестнице.

Для людей знака Огонь Ян или Огонь Инь — проверьте свою дату рождения по калькулятору Бацзы — приходит месяц благородного. Это означает вероятное появление людей, которые могут вдохновить вас на решение проблем, поспособствовать их решению или вообще решить за вас. Также такой месяц будет хорош для начала проектов.

Для тех, кто родился в декабре, месяц деревянной свиньи — отличное время для обращения за медпомощью благодаря звезде небесного доктора, которая поможет легче выйти после операций или сложных медицинских процедур.

Лучшие и худшие дни ноября

Хорошие дни: 7, 11, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 26, 29 ноября.

Плохие дни: 6, 9, 18, 30 ноября.

Дни болезней: 2, 5, 11, 14, 18, 30 ноября.

Здоровье

Ноябрь открывает самый темный и холодный сезон года — время, когда все живое погружается в сон, набирается сил. В это время пиковой активности достигают органы воды — почки и уши. В самом подавленном состоянии оказываются органы огня — сердце. Поэтому крайне важно не перенапрягать сердце, например, избытком алкоголя.

Продукты, которые помогут укрепить почки: кедровые орехи (считаются пищей небожителей), креветки, грецкий орех, кунжут, говяжий костный мозг, свиные почки, каштан, морепродукты.

Фэншуй

Позитивным оказывается северо-западное направление, оно может принести романтическую удачу. На юг же прилетает позитивная энергия. Запад остается резко негативным в течение всего года.

К нейтральным в ноябре можно отнести следующие стороны света — восток, юго-восток, юго-запад, северо-восток, север.