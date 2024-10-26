Больной раком Карл III почти перестал есть

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 63 0

Монарха кормят принудительно.

Больной раком Карл III почти перестал есть

Фото: www.globallookpress.com/Cover Images

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Король Карл III начал пропускать дневные приемы пищи, его кормят насильно. Об этом пишет портал RadarOnline. Команда докторов и супруга монарха королева Камилла буквально заставляют его съесть хоть что-то.

Так, пишут журналисты портала, Карл III на обед съедает только половинку авокадо, в то время как его супруга предпочитает традиционный бульон на курином мясе, который подается с фасолью, капустой и зеленым горошком.

Об онкологии у британского монарха стало известно в феврале после того, как его прооперировали из-за увеличения простаты. Тогда король на время был вынужден отказаться от исполнения ряда обязанностей, но после вернулся к общественным делам.

Ранее 5-tv.ru писал о самочувствии британского монарха. Во время посещения музея король не только осмотрел экспонаты, но и пообщался с ветераном британских вооруженных сил, который, как и он, страдает от онкологического заболевания. Мужчина рассказал, что у него рак яичек и прошлом году он начал курс химиотерапии, после которого потерял вкус. Монарх обсудил с ним эту деликатную проблему и признался — у него такое же последствие после химиотерапии, он перестал ощущать вкус.

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