Больной раком Карл III почти перестал есть

Король Карл III начал пропускать дневные приемы пищи, его кормят насильно. Об этом пишет портал RadarOnline. Команда докторов и супруга монарха королева Камилла буквально заставляют его съесть хоть что-то.

Так, пишут журналисты портала, Карл III на обед съедает только половинку авокадо, в то время как его супруга предпочитает традиционный бульон на курином мясе, который подается с фасолью, капустой и зеленым горошком.

Об онкологии у британского монарха стало известно в феврале после того, как его прооперировали из-за увеличения простаты. Тогда король на время был вынужден отказаться от исполнения ряда обязанностей, но после вернулся к общественным делам.

Ранее 5-tv.ru писал о самочувствии британского монарха. Во время посещения музея король не только осмотрел экспонаты, но и пообщался с ветераном британских вооруженных сил, который, как и он, страдает от онкологического заболевания. Мужчина рассказал, что у него рак яичек и прошлом году он начал курс химиотерапии, после которого потерял вкус. Монарх обсудил с ним эту деликатную проблему и признался — у него такое же последствие после химиотерапии, он перестал ощущать вкус.