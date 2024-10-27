«Мясные штурмы»: Захарова прокомментировала закон, позволяющий иностранцам становиться офицерами ВСУ

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 35 0

Захарова негативно оценила закон о возможности иностранцам стать офицерами ВСУ

«Мясные штурмы»: Захарова прокомментировала закон, позволяющий иностранцам становиться офицерами ВСУ

Фото: 5-tv.ru

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Представитель МИД РФ уверена, что для военнообязанных украинцев это решение обернется катастрофой.

Принятый президентом* Украины Владимиром Зеленским закон, который позволяет иностранцам становиться офицерами ВСУ, для украинских боевиков будет означать только одно — их не будут жалеть, посылая в бой. Так принятую инициативу прокомментировала Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, в своем Telegram-канале.

На вопрос, зачем был принят этот закон, дипломат ответила прямо и резко.

«Чтобы иностранные командиры активнее добивали украинцев, кидая их на мясные штурмы. А то вдруг украинец украинца пожалеет, на верную смерть не пошлет. Зеленскому не за это платят», — отметила Захарова.

Ранее 5-tv.ru писал, что МИД РФ осудил убийства журналистов в Ливане. В публикации министерства напомнили, что только за минувший год в стране были убиты десятки журналистов, а в секторе Газа уже насчитывается более 140 жертв.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти

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