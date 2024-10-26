«Не гнушаясь никакими средствами»: МИД РФ осудил убийства журналистов в Ливане

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 39 0

Захарова: убийством журналистов в Ливане Израиль искореняет другие точки зрения

«Не гнушаясь никакими средствами»: МИД РФ осудил убийства журналистов в Ливане

Фото: Reuters/Stringer

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Только за последний год Израиль расправился с десятками представителей местных СМИ.

Убийство журналистов в Ливане — это попытка Израиля искоренить все альтернативные точки зрения. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова приводятся на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

В ночь на 25 октября израильская армия нанесла удар по жилому сектору города Хасбайя на юге Ливана, в результате которого погибли три сотрудника местных СМИ.

«Предельно очевидно, что телеканал „Аль-Маядин“ и его сотрудники являются объектом целенаправленных атак. Это является еще одним наглядным примером стремления израильских военных любой ценой, не гнушаясь никакими средствами и методами, искоренить любые источники альтернативных точек зрения на происходящие в регионе события», — отметила Захарова.

В публикации МИД также напомнили, что только за минувший год в Ливане были убиты десятки журналистов, а в секторе Газа уже насчитывается более 140 жертв.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что три журналиста погибли при ударе Израиля по зданию на юге Ливана.

+6° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
96.67
-0.07 104.81
0.30
Путь начинается с первого шага: китайский гороскоп на ноябрь 2024 года

Последние новости

19:31
Путин подписал закон о противодействии фиктивным бракам с иностранцами
19:16
В Тамбовской области задержан пятый сбежавший из колонии заключенный
19:01
Три человека погибли при жесткой посадке вертолета Ми-2 в Кировской области
18:59
Ветеринары борются за его жизнь: 15-килограммовый кот Крошик начал задыхаться
18:40
Путь начинается с первого шага: китайский гороскоп на ноябрь 2024 года
18:23
«Не гнушаясь никакими средствами»: МИД РФ осудил убийства журналистов в Ливане

Сейчас читают

Побег из ИК-2 Липецкой области: последние новости о расследовании и задержании преступников
Их было четверо: очевидцы раскрыли подробности задержания беглых заключенных
Опубликованы кадры туннеля, благодаря которому сбежали заключенные в Липецкой области
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака