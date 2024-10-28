Шалость удалась: как Леонид Якубович получил трехкомнатную квартиру

Знаменитый ведущий поделился забавной историей.

Настоящая звезда отечественного телевидения Леонид Якубович проявил немалую хитрость, чтобы еще в советское время получить трехкомнатную квартиру. Ему пришлось провести чиновника, отвечающего за выдачу жилплощади — ведущий подсунул ему конверт с ненастоящими деньгами. Об этом артист рассказал в интервью на федеральном канале.

Когда-то Леонид Аркадьевич не мог позволить себе многого и, как и другие, прибегал к различным хитростям. Так, будущей знаменитости и его супруге была необходима квартира — спутница Якубовича была беременна. Жилплощадь паре обязаны были дать, только вот вызывало вопрос количество комнат. Мечтала семья о просторе.

Товарищи посоветовали будущему папе дать в исполкоме взятку, однако отец ведущего был категорически против такой затеи.

«Отец мне сказал: «Никаких денег не давай никогда, ты не умеешь. Тебя просто посадят до этого и все», — поделился Якубович.

К счастью, артист все придумал — Леонид Аркадьевич решил провернуть небольшую шалость, чтобы заполучить долгожданное жилье, но не попасть при этом за решетку.

«Я нарезал газет, положил в конверт пухленький и приехал в исполком. Мне сказали, что положена квартира двухкомнатная. А я вылупил фразу: „Если вы мне дадите трехкомнатную, моя благодарность в пределах разумного будет безгранична“», — вспомнил ведущий.

Сотрудник исполкома сильно удивился, но драгоценный конверт, который «незаметно» подсовывал ему Якубович, все же взял и спрятал в ящик. После чиновник наконец-то вручил ключи от желаемой квартиры.

Артисту пришлось действовать быстро — пока обманутый чиновник не аннулировал соглашение, Якубович скорее прибежал в квартиру со смотровым ордером, врезал замок и торжественно поставил в комнату табуретку.

«Почему-то по закону считалось, если у меня свой замок и мебель, отнять ее теперь уже не может никто», — объяснил Якубович.

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