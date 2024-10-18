«Мы от вас устали…»: Сергей Зверев ищет способы борьбы с шумными соседями

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 18 0

Стилист Сергей Зверев устал от борьбы с шумными соседями

«Мы от вас устали…»: Сергей Зверев ищет способы борьбы с шумными соседями

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Гневные письма нарушители спокойствия просто игнорируют.

Шоумену Сергею Звереву не повезло с соседями. Стилист пожаловался на них на своей странице в социальных сетях. А также спросил у подписчиков совет по борьбе с недобросовестными жильцами в доме.

«У кого-то есть неадекватные соседи? Они думают, что только они живут на этой планете. Постоянно гремят, шумят, репетируют, носятся по квартире и что-то бросают громко на пол… Как вы с ними боритесь?» — возмущается звезда.

Сергей пытался повлиять на шумящих самостоятельно. Шоумен выложил фото из подъезда, где на стенах и полу расклеены просьбы и гневные письма. Но судя по всему, «достучаться» до совести соседей Звереву не удалось.

«Почему вы гремите? Невыносимо!!!», «Вы не одни живете в доме!!!», «Нет покоя от вас ни днем, ни утром, ни вечером», «Соседи! Прекратите греметь, шуметь, репетировать. Мы от вас устали…», — гласят записки.

Но шуметь жильцы не перестали, а судя по старым следам скотча рядом с новыми письмами, просто игнорируют призывы прекратить беспокоить остальных обитателей дома.

Ранее 5-tv.ru писал о том, чем Сергея привлекает жизнь за городом.

+4° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
97.15
-0.11 105.76
-0.32
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:14
В России ожидают нового рекорда по ставке Центробанка
1:58
«Мы от вас устали…»: Сергей Зверев ищет способы борьбы с шумными соседями
1:42
Не боясь Бога: как неонацисты захватили православный храм в Черкассах
1:26
Три человека чуть не утонули при столкновении катера с понтоном в Петербурге
1:10
Выключить «сломанный» ген: в Москве обсудили редактирование генома человека
0:54
Правила написаны кровью: нужно ли усыплять зверей-людоедов

Сейчас читают

На небе взойдет кровавая Луна: ночное светило приблизится на минимальное расстояние к Земле
SHAMAN показал процесс съемки клипа «Отец» с сыном погибшего на СВО бойца
«Обглодали»: растерзавшие сотрудницу «Тайгана» львы станут людоедами
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
❤️ Гороскоп любви и страсти на октябрь 2024 для всех знаков
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака