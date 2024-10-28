Генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев отмечает 65-летие

Один из создателей современного российского телевидения отмечает сегодня юбилей. Гендиректору ВГТРК Олегу Добродееву — 65 лет.

Его трудно назвать публичным, ему не присуща звездная болезнь и жажда известности. Попав на телевидение в середине 1980-х, он прошел все ступени эфирной карьерной лестницы — от редактора до главы крупнейшего медиахолдинга страны. О человеке, который вывел российские новости на новый уровень — корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

Редкое появление Олега Добродеева в кадре. Он с удовольствием ответит на пытливые вопросы молодежи, расскажет про «одно сплошное телевидение», но никогда не будет говорить о себе в нем.

Руководитель крупнейшей телерадиосети страны почти всегда за кадром, но люди, которым он помог в этом кадре оказаться, всегда с удовольствием о нем говорят. А теперь еще и такой повод. Добродееву — 65.

«Знаете, это человек, который дает возможность. Он открывает перед тобой дверь. Иди и пробуй», — отмечает Евгений Равенко, депутат Госдумы, заместитель фракции «Единая Россия».

Открывать двери — видимо, призвание. Олег Добродеев делает это всю жизнь. Начал на советском ЦТ. Начал с написания коротких информаций в так называемой «шахте». Старшие товарищи вспоминают.

«Как говорили, если какая-то промашка будет — ниже шахты не сошлют. И бегали вместе по коридорам. Носили новости, подносили дикторам нашим знаменитым — Кириллову, Шатиловой. То есть, Олег прошел все ступени — от самого низа, до самого верха», — рассказывает Владимир Кондратьев, советник директора дирекции информации НТВ.

Уже потом было новое ТВ. Добродеев начинает в 1990-х, делает первые «Вести» — информационную передачу с совершенно не советской подачей новостей.

Тут важно понимать, каким тогда было телевидение. То самое советское «ретро» тогда почти невозможно было смотреть. А Добродеев сделал, чтобы глаз не оторвать. Его НТВ 1990-х — легенда, образец для подражания, где впервые главный — репортер.

«Олег Борисович учил нас презентовать не только события, но и человека, который об этом событии расскажет. Поэтому ценность корреспондента в глазах зрителей, ведущих, она неизмеримо росла», — поясняет Татьяна Миткова, главный редактор дирекции информации НТВ.

Блики в очках. Это Добродеев смотрит эфир. Всегда в незнакомом помещении сначала искал телевизор, чтобы выпуск не пропустить. Теперь держит под рукой смартфон. Следит за новостями и точно знает, какая выстрелит, а какая просто — «мятый пар».

«Он — настоящий охотник за новостью. Он готов устраивать на них засады и облавы, но точно Олег Борисович Добродеев никогда не пропустит новость», — говорит Андрей Кондрашов, генеральный директор ТАСС.

Он не изменился. Считает, что у истинного телевизионщика, кроме работы не может быть даже хобби. И всегда участвует в жизни каждого репортера компании.

Когда в 1997 году съемочную группу НТВ похитили боевики и несколько месяцев продержали в яме, Олег Добродеев вел переговоры, а после того, как собрали выкуп, сам прилетал из плена забирать.

«Сейчас-то, по прошествии времени, все более-менее понятно. Это был инструмент просто передачи денег незаконным бандформированиям. Тем, кто стоял за этим, она казалась наиболее простой», — вспоминает Добродеев.

С 2000 года Олег Добродеев возглавляет Всероссийскую государственную телерадиокомпанию. И за ним туда, не раздумывая, ушла часть НТВшного коллектива. Не удержать. Об этом даже Путину стало известно. Вот разговор в день 15-летия НТВ.

«Он относится к когорте людей, которые росли, развивались, становились на ноги вместе с нашей страной. Он стал уникальным человеком, на самом деле, многолетняя дружба с котором является большой честью», — отмечает Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ.

Все, кто с ним знаком говорят: Добродеев — человек со своей особой внутренней системой координат.

«Всем его близким, друзьям, всем его коллегам, я считаю, по-настоящему повезло. И я бы сказала, что нашему государству тоже в каком-то смысле повезло, что именно Олег Борисович руководит крупнейшим медиахолдингом России в такой напряженный момент нашей истории», — признает Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации.

Десятки лет во главе редакций. Из них 24 года — у руля гиганта ВГТРК. Те, кто работал у Добродеева в новостях, теперь сами руководят агентствами и телекомпаниями.

«Мы так счастливы и так горды называть себя птенцами вашего гнезда, что, пожалуйста, как можно дольше прибывайте в окрестностях этих гнезд», — просит Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала Russia Today.

Это он объединил региональные каналы сети. Запустил первое в стране круглосуточное новостное вещание. Добродеев — один из двигателей индустрии. Коллеги всегда подтвердят.

«Соревнуясь с Олегом Борисовичем, ты каждый день вынужден улучшать показатели своего канала, и я ему всегда за это благодарен», — говорит Константин Эрнст, генеральный директор Первого канала.

«Телевидение, вообще, такая вещь, которая планируется заранее, а решение все равно принимается в последний момент. И здесь, конечно, Олегу Борисовичу нет равных», — отмечает Алексей Земский, генеральный директор НТВ.

Такое внимание к себе Олег Добродеев никогда не любил. Привычка продвигать других стала только сильнее. Но поздравление юбиляра настигнет. В эфире, который другая его привычка заставит, как всегда, посмотреть.