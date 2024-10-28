Павильон на рынке в Воронеже горит на площади 800 «квадратов»

Пожар вспыхнул на Кольцовском рынке в Воронеже. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

В частности, загорелся торговый павильон на площади 800 квадратных метров. По предварительным данным, никто не пострадал.

Сейчас на месте работают сотрудники МЧС. Для тушения огня задействованы 47 пожарных и 14 единиц техники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что один человек пострадал после атаки украинского беспилотника в Воронежской области. Дрон упал на территории промышленного предприятия, там начался пожар.