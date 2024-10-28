Один человек ранен после атаки украинского беспилотника в Воронежской области
Дрон упал на территории промышленного предприятия, там начался пожар.
Фото, видео: © РИА Новости/Дмитрий Макеев; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Один человек пострадал после атаки украинского беспилотника в Воронежской области. По информации губернатора Александра Гусева, он получил легкие ранения и находится под наблюдением врачей.
Дрон упал на территории промышленного предприятия. Там начался пожар. Огнем повреждены два жилых дома и одна хозяйственная постройка. Все оперативные службы сейчас находятся на месте происшествия.
Подобный инцидент произошел ранее, 22 октября. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) перехватили украинский беспилотник утром. После этого он упал на здание, спровоцировав возгорание. Глава региона Александр Гусев тогда подчеркнул, что в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) никто не погиб и не пострадал.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru писал, что силы ПВО уничтожили 30 беспилотников ВСУ над четырьмя регионами РФ.
- 28 окт
- Расчет БПЛА «Суперкам» помог скорректировать огонь артиллерии. Лучшее видео из зоны СВО
- 27 окт
- Над Брянской областью за час уничтожили 15 беспилотников ВСУ
- 27 окт
- В Минобороны раскрыли потери ВСУ в Курской области
- 27 окт
- Артиллерия группировки «Центр» поддерживает наступление ВС РФ в районе Селидово
- 27 окт
- Российские военные освободили населенный пункт Измайловка в ДНР
- 27 окт
- Путин выразил надежду, что Запад услышал его слова об ударах вглубь России
- 27 окт
- План закручивания гаек: у украинцев сдают нервы под натиском политики Зеленского
- 27 окт
- Российские флаги над Селидово и Горняком: ВС РФ наступают на покровском направлении
- 27 окт
- Силы ПВО уничтожили 30 беспилотников ВСУ над четырьмя регионами РФ
- 27 окт
- Принят закон о расчете военных пенсий в 2025 году
Читайте также
100%
-0.07 104.81
0.30
Нашли ошибку?