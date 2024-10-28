Один человек ранен после атаки украинского беспилотника в Воронежской области

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Дрон упал на территории промышленного предприятия, там начался пожар.

Фото, видео: © РИА Новости/Дмитрий Макеев; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Один человек пострадал после атаки украинского беспилотника в Воронежской области. По информации губернатора Александра Гусева, он получил легкие ранения и находится под наблюдением врачей.
Дрон упал на территории промышленного предприятия. Там начался пожар. Огнем повреждены два жилых дома и одна хозяйственная постройка. Все оперативные службы сейчас находятся на месте происшествия.

Подобный инцидент произошел ранее, 22 октября. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) перехватили украинский беспилотник утром. После этого он упал на здание, спровоцировав возгорание. Глава региона Александр Гусев тогда подчеркнул, что в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) никто не погиб и не пострадал.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал, что силы ПВО уничтожили 30 беспилотников ВСУ над четырьмя регионами РФ.

Тема:
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