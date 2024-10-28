Фактически признали: в ОБСЕ и ЕС оценили результаты выборов в Грузии

Правящая партия оказалась в лидерах, тем самым вновь взяв под контроль парламент.

Результаты парламентских выборов в Грузии фактически признали как в Евросоюзе, так и в Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ, один из институтов ОБСЕ). Об этом пишет EADaily со ссылкой на заявления международных организаций.

«День голосования в целом был организован и администрирован хорошо и у избирателей был широкий выбор благодаря разнообразию политических голосов», — заключил координатор миссии ОБСЕ Паскаль Ализар.

При этом он отметил, что на прошедших выборах был ряд проблем, включая нарушение тайны голосования и отдельных процедур. Несмотря на это, Ализар выразил надежду на дальнейшее движение Грузии в сторону членства в Евросоюзе.

Более того, с похожим обращением выступил и верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель. В совместном с Европейской комиссией заявлении он поддержал коллег из ОБСЕ. При этом также призвав устранить найденные нарушения.

Выборы завершились 26 октября в 20:00. Победила правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», о чем сообщил ее генеральный секретарь Каха Каладзе. Сообщалось, что она набрала в общей сумме 53,92% голосов.

Ранее 5-tv.ru показал, как прошли парламентские выборы в Грузии.