Матвиенко высоко оценила председательство Пакистана в ШОС

Визит делегации Совета Федерации России в Пакистан продлится до 29 октября.

Председательство Пакистана в Совете глав правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) показало высокий уровень организации работы. Об этом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила во время встречи с председателем сената Пакистана Юсуфом Разой Гилани в Исламабаде.

«Ваше председательство прошло на высочайшем уровне. От России принимал участие наш премьер-министр Михаил Мишустин. В следующем году Россия будет председательствовать в ШОС, и нам многое предстоит сделать, чтобы превзойти планку, которую задал Пакистан», — сказала Валентина Матвиенко.

Отношения между Российской Федерацией и Пакистаном давнее время складываются особым образом. Они не подвержены общей политической атмосфере. Страны поддерживают друг друга не взирая на обстоятельства.

Матвиенко также поблагодарила принимающую сторону за теплый визит и высококлассный прием. В ходе своей речи она вспомнила визит представителей Пакистана, который был 11 лет назад. Председатель Совфеда РФ подчеркнула, что за минувшие годы в государстве многое изменилось, и это достойно уважения.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Матвиенко посетила в Таджикистане школу, где обучают на русском.