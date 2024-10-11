«Созданы все условия»: Матвиенко посетила в Таджикистане школу, где обучают на русском

В образовательном учреждении работают преподаватели из России.

Международный образовательный центр для одаренных детей России и Таджикистана начнут возводить в следующем году в Душанбе. Об этом рассказала Валентина Матвиенко, которая сейчас находится в республике с официальным визитом.

Сегодня спикер Совета Федерации посетила одну из пяти школ, построенных в рамках сотрудничества двух государств. Обучение там проходит на русском языке и работают наши преподаватели. Матвинеко осмотрела учебные классы, школьный бассейн, кинотеатр и кванториум — так называют современные лаборатории для детей.

«Это — флагманская школа. И вот сегодня мы прошлись, я еще раз убедилась, что для детей созданы все условия для обучения, для воспитания, для занятия спортом. Потрясающие учителя и коллектив замечательный. Школа считается одной из лучших российских школ, которые работают за рубежом», — отметила Матвиенко.

Отдельно Валентина Матвиенко подчеркнула важность работы наших учителей, приехавших в Таджикистан. Их ученикам спикер пожелала космических успехов, напомнив, что школа носит имя легендарного космонавта Юрия Гагарина.