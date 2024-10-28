«Против диктата в мире»: что дает Белоруссии членство в БРИКС

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 31 0

Белоруссия стремится в БРИКС для развития сотрудничества со странами объединения

«Против диктата в мире»: что дает Белоруссии членство в БРИКС

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

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На саммите объединения в Казани республика официально получила статус страны — партнера.

После начала конфликта на Украине стало понятно, что западный вектор развития для Белоруссии больше не актуален, в связи с чем власти республики приступили к практической реализации планов по вступлению в БРИКС, о чем до этого говорили не один год. О том, что даст Белоруссии членство в объединении, пишет EADaily.

Несмотря на то, что у Белоруссии уже налажены хорошие экономические отношения с большинством участников БРИКС, страна планирует углубление сотрудничества и использование площадки организации для продвижения своих интересов на рынках Азии, Африки и Латинской Америки. Также республика вполне может рассчитывать на финансовую поддержку БРИКС, лишившись возможности привлекать инвестиции из стран Запада и контролируемых ими финансово-кредитных организаций.

Республике, в свою очередь, есть что предложить организации в области экономического и финансового взаимодействия, а также в гуманитарной сфере. В частности, Белоруссия — один из ведущих мировых экспортеров калийных удобрений и ряда категорий продовольственных товаров, а также машин и технологий в области сельского хозяйства.

Также страна готова участвовать в реализации международных проектов в сфере молодежной политики, здравоохранения, охраны окружающей среды, ликвидации последствий стихийных бедствий и продовольственной безопасности.

О готовности Белоруссии стать членом БРИКС и многое предложить объединению заявил президент страны Александр Лукашенко на саммите в Казани. По его словам, место Белоруссии — в БРИКС, потому что позиции республики и объединения на мировую повестку дня совпадают.

«Мы стремимся к многополярному миру, мы против диктата в мире и прочее. Мы открыты, у нас экономика открыта. Мы — технологичная страна. Мы можем со многими странами в БРИКС поделиться своими технологиями, компетенциями, навыками людей», — заявил Лукашенко.

Он подчеркнул, что Белоруссия готова «предложить свой уникальный исторический опыт, как стать сильнее самим и сделать сильнее других», а также «как вопреки санкционному давлению и попыткам цветных революций сохранять и приумножать человеческий потенциал, обеспечивать высокие социальные стандарты и достойное качество жизни, коммерциализировать инновации и быстро осваивать технологии».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Белоруссии Александр Лукашенко на полях форума БРИКС заявил о намерении республики стать полноправным членом объединения.

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