Серийный убийца «Каменский Чикатило» умер в колонии

Серийный убийца и насильник Роман Бурцев, известный как «каменский Чикатило», умер в колонии особого режима. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По данным агентства, маньяк скончался еще в 2023 году от онкологии.

В период с 1993 по 1996 год Бурцев убил шесть детей в возрасте от семи до 12 лет. Его арестовали в 1996 году. Тогда преступнику было 25 лет. На момент задержания он работал на заводе в городе Каменск-Шахтинский.

Суд приговорил Бурцева к пожизненному заключению. Отбывал наказание в колонии «Белый лебедь» в пермском городе Соликамск.

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