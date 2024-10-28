Серийный убийца «Каменский Чикатило» умер в колонии

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 52 0

Маньяк отбывал наказание в «Белом лебеде».

Серийный убийца «Каменский Чикатило» умер в колонии

Фото: 5-tv.ru

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Серийный убийца и насильник Роман Бурцев, известный как «каменский Чикатило», умер в колонии особого режима. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По данным агентства, маньяк скончался еще в 2023 году от онкологии.

В период с 1993 по 1996 год Бурцев убил шесть детей в возрасте от семи до 12 лет. Его арестовали в 1996 году. Тогда преступнику было 25 лет. На момент задержания он работал на заводе в городе Каменск-Шахтинский.

Суд приговорил Бурцева к пожизненному заключению. Отбывал наказание в колонии «Белый лебедь» в пермском городе Соликамск.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему жизнь звезды серила «Друзья» Мэттью Перри закончилась так трагически. Актер ушел из жизни 28 октября 2023 года. Ему было всего 53. Личный помощник нашел его в джакузи уже без сознания.

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