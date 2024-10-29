Объявлены лауреаты премии «ТЭФИ-Kids»

Лучшие из лучших в области детского кино и телевидения. Этим вечером названы 12 лауреатов премии «ТЭФИ-Kids». Проект «Три богатыря и пуп Земли» Константина Феоктистова признан лучшим анимационным фильмом.

Профессиональное жюри по достоинству оценило и современное прочтение сюжета сказки про Емелю. Картина «По щучьему велению» Александра Войтинского получила награду как лучший полнометражный фильм для семейного просмотра. Продвижением занималась компания НМГ «Кинопрокат».

Всего на конкурс поступило более 200 работ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что заслуженный артист РФ Николай Фоменко про фильм «Федя. Народный футболист»