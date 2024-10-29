Лучшим полнометражным фильмом для детей и семейного просмотра стала картина «По щучьему велению».

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Лучшие из лучших в области детского кино и телевидения. Этим вечером названы 12 лауреатов премии «ТЭФИ-Kids». Проект «Три богатыря и пуп Земли» Константина Феоктистова признан лучшим анимационным фильмом.

Профессиональное жюри по достоинству оценило и современное прочтение сюжета сказки про Емелю. Картина «По щучьему велению» Александра Войтинского получила награду как лучший полнометражный фильм для семейного просмотра. Продвижением занималась компания НМГ «Кинопрокат».

Всего на конкурс поступило более 200 работ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что заслуженный артист РФ Николай Фоменко про фильм «Федя. Народный футболист»

+8° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
97.23
0.56 105.22
0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:56
«Он успокаивается»: Погребняк шуршит пакетами ради сна своего сына
0:39
Объявлены лауреаты премии «ТЭФИ-Kids»
0:32
Джо Байден досрочно проголосовал на выборах президента США
0:24
«Была с кем-то всегда»: от чего пришлось отказаться Нюше ради карьеры
0:04
Группа «КняZz» выпустила клип на песню «Сталкер» из нового альбома
0:00
Среди пытавшихся прорваться в Брянскую область были наемники из США, Канады и Польши

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: отопительный сезон напугал цены на газ в Европе
«Ленинград» нуждается в Инстасамке: Вокс объяснила необычный выбор Шнурова
После победы правящей партии в Грузии начались массовые протесты
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака