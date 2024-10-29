«Смотреть под кожу»: снимки Глюкозы после задержания шокировали фанатов

|
Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 727 0

Певица Глюкоза примерила новый образ после суда

«Смотреть под кожу»: снимки Глюкозы после задержания шокировали фанатов

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Поклонники не узнали звезду на последних фото.

Певица Наталья Ионова-Чистякова, известная как Глюкоза, вышла на связь после громкого скандала в аэропорту. Знаменитость в своем блоге опубликовала снимки, на которых предстала в новом образе. Наталья настолько была не похожа на себя прежнюю, что поклонники просто не узнали ее. Снимки показал сайт 7Дней.ru.

Исполнительница хита «Снег идет», видимо, попрощалась с прежней жизнью, променяв женственность на дерзость и неординарность. К новому имиджу, зеленым волосам и сквозящей загадочности звезды фанаты все еще привыкают. Ровно, как и к новым трекам знаменитости. Песни исполнительницы не похожи по звучанию на старые композиции.

Сейчас ценители творчества певицы ждут премьеру ее новой песни «Snake». Она запланирована на 1 ноября.

«Сколько можно смотреть под мою кожу?» — процитировала Наталья неоднозначную строчку из новой песни в блоге.

Глюкозу 21 октября задержали в аэропорту Шереметьево. Ее обвинили в употреблении наркотиков и попросили пройти медицинское освидетельствование. Певица от экспертизы отказалась. В итоге суд признал ее виновной и оштрафовал на пять тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Максим Фадеев потребовал доказательств его причастности к аресту Глюкозы.

+8° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
97.23
0.56 105.22
0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:34
Финалистки проекта «Река талантов» выступят в Нижегородской филармонии
14:23
На страже безопасности: вневедомственная охрана РФ отмечает профессиональный праздник
14:10
Ливанская «Хезболла» избрала нового лидера
13:50
«С сильным характером»: выживший в Охотском море Пичугин выписан из больницы
13:34
«Голословное»: Песков раскритиковал обвинения в адрес РФ о фейках об ураганах в США
13:28
«Смотреть под кожу»: снимки Глюкозы после задержания шокировали фанатов

Сейчас читают

Умирают на пять лет раньше: врач предупредила о смертельно опасной проблеме запахов
«Зашивали его»: мать рассказала о состоянии мальчика после нападения пантеры
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 октября, для всех знаков зодиака
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака