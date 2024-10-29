«Смотреть под кожу»: снимки Глюкозы после задержания шокировали фанатов

Поклонники не узнали звезду на последних фото.

Певица Наталья Ионова-Чистякова, известная как Глюкоза, вышла на связь после громкого скандала в аэропорту. Знаменитость в своем блоге опубликовала снимки, на которых предстала в новом образе. Наталья настолько была не похожа на себя прежнюю, что поклонники просто не узнали ее. Снимки показал сайт 7Дней.ru.

Исполнительница хита «Снег идет», видимо, попрощалась с прежней жизнью, променяв женственность на дерзость и неординарность. К новому имиджу, зеленым волосам и сквозящей загадочности звезды фанаты все еще привыкают. Ровно, как и к новым трекам знаменитости. Песни исполнительницы не похожи по звучанию на старые композиции.

Сейчас ценители творчества певицы ждут премьеру ее новой песни «Snake». Она запланирована на 1 ноября.

«Сколько можно смотреть под мою кожу?» — процитировала Наталья неоднозначную строчку из новой песни в блоге.

Глюкозу 21 октября задержали в аэропорту Шереметьево. Ее обвинили в употреблении наркотиков и попросили пройти медицинское освидетельствование. Певица от экспертизы отказалась. В итоге суд признал ее виновной и оштрафовал на пять тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Максим Фадеев потребовал доказательств его причастности к аресту Глюкозы.