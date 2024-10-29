Беспилотник атаковал здание на территории университета спецназа в Чечне

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Евгения Романова
Евгения Романова 46 0

В результате нападения произошел пожар.

Беспилотник атаковал здание на территории университета спецназа в Чечне

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Пустое здание на территории Российского университета спецназа (РУС) в городе Гудермесе атаковал беспилотник. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

«Сегодня в 6:30 утра в Гудермесе в результате беспилотной атаки с воздуха возгорелась крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа», — написал он.

К настоящему моменту пожар ликвидирован. В результате происшествия никто не пострадал и не погиб. Следственные органы уже организовали проверку, правоохранители устанавливают причастных к преступлению.

Университет и все службы работают в штатном режиме.

Ранее 5-tv.ru писал, что один человек ранен после атаки украинского беспилотника в Воронежской области. Дрон упал на территории промышленного предприятия, там начался пожар. Огнем повреждены два жилых дома и одна хозяйственная постройка.

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